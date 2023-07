Ami de Modou Lô et ancien pensionnaire de l’écurie Rock Énergie dont Modou Lô est le chef de file, Zarco a donné son point du vue sur le choc royal entre Modou Lô et Ama Baldé.

Ex lieutenant de Modou Lô, Zarco est l’un des rares lutteurs à avoir côtoyé de près « Xaragne Lô » pendant des années. Le tombeur d’Ada Fass donne ainsi un avantage certain à Modou Lô dans le cadre de son combat contre Ama Baldé le 5 novembre, même si le roi des arènes n’a plus noué le nguimb depuis son couronnement en 2019.

« Modou Lo v Ama Baldé sera un très bon combat. Je ne crois pas que le fait que Modou Lô soit resté quatre ans sans lutter soit un handicap pour lui parcequ’il n’a pas une grosse corpulence. Ce qui n’est pas le cas d’Ama Baldé qui a pris du poids avec le temps et il reste sur cinq années blanches. Donc c’est lui qui doit beaucoup travaillé pour retrouver sa forme puisque Modou Lô s’entraîne lui tous les jours. Ce combat c’est du 60-40. »

Pour le lutteur de Grand Yoff, le roc des parcelles assainies a plus de chance dans ce combat, cependant, le fils de Falaye Baldé peut créer la surprise générale le jour J. Mais pour cela, il faudra qu’il soit meilleur que son adversaire dans tous les aspects.

« Modou Lô est un bagarreur et Ama Baldé est un agresseur. Il agresse l’adversaire. C’est un combat qui peut se terminer sur un KO mais ce serait à l’avantage de Modou Lô. Je parle dans le cadre du sport pas parce-que je partageais la même écurie avec Modou Lô. Pour que Ama Baldé puisse terrasser Modou Lô il faudra qu’il soit prêt sur tous les plans car Modou est un vrai guerrier. Il s’entraîne comme un forcené et il n’a peur de rien et c’est un pur technicien. On a vu quand Eumeu Sène a pris sa jambe, de même que Papa Sow ou encore Paul Maurice. Il est très technique et peut sortir des situations quand on lui prend la jambe. Mais Ama Baldé peut bel et bien terrasser Modou Lô. Tout c’est possible » a t-il confié à 4appuisTV.

Wiwsport.com