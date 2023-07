Troisième du dernier championnat de Ligue 1, l’Olympique de Marseille pourrait disputer la Ligue des Champions, à défaut d’échouer lors des tours préliminaires. Face à cela et avec le désir de concurrencer le Paris Saint-Germain sur la scène nationale la saison prochaine, l’OM, désormais entraîné par l’Espagnol Marcelino, se montre très actif depuis l’ouverture du mercato.

Le club phocéen a déjà fait venir plusieurs joueurs, à savoir Pierre-Emerick Aubameyang, Renan Lodi, Geoffrey Kondogbia et Ismaïla Sarr. Et en plus de ces quatre, la formation de Pablo Longoria devrait pouvoir compter sur un joueur d’une bonne palette technique. Selon Fabrizio Romano, Iliman Ndiaye (23 ans) serait sur le point de signer un contrat de cinq ans, soit jusqu’en 2028.

Iliman à l’OM pour 15 M€

L’attaquant international sénégalais débarquerait de Sheffield United, où il a brillé en équipe première sur les deux dernières saisons. Le joueur passé par la formation de l’Olympique de Marseille devrait arriver dans la Cité phocéenne ce dimanche soir, et passer sa visite médicale dans les prochaines heures. Ainsi, l’OM réussirait le très joli coup après des négociations intenses avec Sheffield.

Selon les précisions de RMC, le club anglais et l’OM se sont finalement mis d’accord pour un transfert à 15 millions d’euros. Ce qui représenterait forcément aussi un joli chèque pour Sheffield United, au regard de la situation contractuelle d’Iliman Ndiaye qui n’avait plus qu’une année dans son contrat. Avec les Blades, Ndiaye a disputé 88 matchs pour 22 buts et 14 passes décisives.

Iliman Ndiaye to Olympique Marseille, here we go! Deal sealed with Sheffield, done and agreed 🚨⚪️🔵🇸🇳 #OM

Ndiaye will sign until June 2028 as new OM player after long, difficult talks — one more big signing.

Ndiaye will arrive later today for medical tests & contract signing. pic.twitter.com/MGvWLRTycb

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2023