Pas dans les plans du PSG pour la saison prochaine, Abdou Diallo devrait quitter le PSG cet été. Et le défenseur sénégalais pourrait prendre une direction surprenante en rejoignant le Qatar.

Abdou Diallo et le Paris Saint-Germain, c’est une page qui devrait se tourner définitivement cet été. Non retenu pour la tournée estivale des Parisiens, actuellement présents au Japon, le défenseur international sénégalais va devoir se trouver une nouvelle porte de sortie lors de ce mercato estival, après avoir été prêté en Allemagne et au RB Leipzig la saison dernière.

Dans le viseur du Real Betis et de Naples, l’ancien joueur l’ancien joueur du Borussia Dortmund pourrait finalement rejoindre un club exotique. À 26 ans et selon les informations de RMC, Diallo intéresse un club du Qatar. Si le nom de l’équipe n’a pas encore filtré, cette piste serait « avancée ». À noter qu’Ibrahima Diallo, frère d’Abdou a signé cet au Al-Duhail SC.

