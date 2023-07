Déjà contraint au nul par Al-Ahli Tripoli lors de son premier match, Al-Hilal de Kalidou Koulibaly s’est incliné face à Al-Sadd (2-3) pour son deuxième match de la phase de groupes de la Coupe Arabe des Clubs Champions.

Al-Hilal affrontait Al-Sadd ce dimanche dans le cadre de la deuxième e journée de la phase de poules de la Coupe Arabe des Clubs Champions. Après avoir partagé les points face au Libyens d’Al-Ahli Tripoli lors de leur première sortie, les hommes de Jorge Jesus avait à cœur de se reprendre afin de ne pas hypothéquer leur avenir dans ce tournoi. En vain puisqu’ils se sont inclinés.

Après avoir ouvert le score par l’intermédiaire de Michael dès la 10e, Al-Hilal a été secoué et logiquement rejoint à la marque en fin de première période. C’est Baghdad Bounedjah qui a égalisé pour les Qataris. Menés en début de seconde période après un but de Tarek Salman, Koulibaly et ses partenaires ont remis les pendules à l’heure par un penalty transformé par Salem Al-Dawsari.

Dans une fin de match complètement folle, la formation saoudienne s’est faite crucifier par un but de Gonzalo Plata, servi par l’inévitable Bounedjah. Al-Hilal tombe donc de haut et ses retrouve dernier de son groupe avec un petit point. Du coup, Kalidou Koulibaly et ses partenaires devront l’emporter face au Wydad Casablanca lors de la dernière journée pour espérer se qualifier au prochain tour.

