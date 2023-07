Arrivé en Allemagne l’été 2022 en provenance de Liverpool pour 32 millions d’euros, le joueur de 31 ans va rejoindre le club saoudien d’Al-Nassr dans le cadre d’un transfert définitif. Selon les médias allemands, dont le journaliste Florian Plettenberg, les dirigeants de la formation de Saudi Pro League payeront 30 M€ pour s’attacher des services de Mané, qui percevrait un salaire de 40 M€.

À en croire les informations de la même source, l’ancien joueur de Southampton et de Liverpool a annoncé son départ à ses coéquipiers durant ces dernières heures. Le meilleur buteur de l’histoire de l’Equipe Nationale du Sénégal n’est pas du voyage pour le stage des Munichois à Singapour puisqu’il doit filer à Dubaï afin de passer la traditionnelle visite médicale en vue de sa signature à Al-Nassr.

➡️ Medical in Dubai – probably starting on Monday

➡️ Contract until 2027 (final negotiations still ongoing!)

➡️ Salary: More than €40m net/year

➡️ Transfer fee: Less than €30m with add-ons included.

