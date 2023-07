Sheffield United se reprend. Tenus en échec par Estoril Praia (0-0) puis battus à deux reprises par Rotherham United (0-1) et Girona (0-2), les hommes de Paul Heckingbottom ont retrouvé la victoire en préparation ce samedi 29 juillet. Opposés à Derby County, pensionnaire de D3 d’Angleterre, les Blades se sont imposés sur le score de 3 à 1.

Le milieu de terrain tunisien Anis Ben Slimane, arrivé cet été, avait ouvert le score à la 17e. Longtemps tenu en échec après l’égalisation de Korey Smith (58e), Sheffield United l’a finalement emporté grâce à des buts de George Baldock et Iliman Ndiaye en fin de rencontre. Pour leur dernier test, les hommes de Heckingbottom feront face à Stuttgart dans une semaine.

Intercepted by Bash, hammered in off the crossbar by Iliman Ndiaye. 🫡

Our 3rd goal of the afternoon. 🇸🇳 pic.twitter.com/gIIuazDn2j

— Sheffield United (@SheffieldUnited) July 29, 2023