Après la défaite d’entrée des Lionnes face aux Gazelles de l’Ouganda (85-83), l’entraîneur national Moustapha Gaye a livré ses impressions suite à cette contre-performance de ses joueuses.

La 26e édition de l’Afrobasket féminin Rwanda 2023 commence très mal pour le Sénégal. En effet les coéquipières d’Aya Traoré (29 points inscrits) ont été battu de justesse par des Ougandaises conquérantes ce samedi à Kigali. Pour le sélectionneur Moustapha Gaye qui a félicité l’Ouganda, il faut dès à présent penser à remporter le match suivant ce dimanche face au Mali.

« J’en veux pas aux joueuses. Je pense qu’on a eu deux joueuses qui ont marqué beaucoup de points. C’est Aya (Traoré, 29 points) et Cierra (21 points). Les joueuses ont donné mais on avait en face une très bonne équipe ougandaise. D’ailleurs, je tiens à féliciter l’Ouganda. La stratégie a marché de leur côté. Je pense que nous sommes dans un bon championnat africain. Maintenant, il faudra se relever vite et oublier ce match. Demain, on gagnera contre le Mali, j’en suis convaincu. On gagnera pour tenter de passer en quarts de finale » a t’il confié à nos confrères de Igfm.

