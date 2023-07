C’est la dernière journée du championnat sénégalais de football. Le titre étant déjà été gagné par Génération Foot, c’est la lutte pour le maintien qui attire les regards. Le CNEPS étant déjà été relégué en Ligue 2, c’est autour de l’AS Pikine, de l’AS Douanes, du Stade de Mbour et de la Linguère de se battre pour leur survie en Ligue 1.

Qui va accompagner le CNEPS en Ligue 2

Pour cette 26ème journée, les rencontres vont tous commencer à 1 7h. L’AS Pikine qui s’est mise en difficulté dans les dernières journées du championnat va jouer sa survie contre le CNEPS Excellence. Le club pikinois va affronter une équipe thièssoise qui n’a plus rien à jouer. L’AS Pikine qui va jouer à huit clos, ne pourra donc pas compter sur le soutien de son public pour ce match décisif. L’AS Pikine compte un point d’avance sur le premier relégable la Linguère. Sacrée championne du Sénégal 2023, Génération Foot se déplace à Saint Louis pour y affronter la Linguère. GFC qui ne joue plus rien va défier une équipe qui se bat pour sa survie. La Linguère qui a l’état actuel est 13ème donc relégable, doit gagner pour espérer se sauver. Le club saint louisien devra se donner à fond afin de remporter le match en espérant compter sur une éventuelle démotivation de GFC.

Le champion de l’année passée le Casa Sports va recevoir l’AS Douanes qui compte aussi un point d’avance sur le premier relégable. L’AS Douanes doit jouer la gagne afin de mettre toutes les chances de maintien de son côté. Place devant l’AS Pikine et l’AS Douanes, le Stade de Mbour (10ème 28points) se bat aussi pour son maintien. Le club mbourois qui jouera la finale de la coupe du Sénégal, n’arrive pas à performer en championnat. A un point du premier relégable, le Stade de Mbour ira défier l’AS Jaraaf à Iba Mar Diop. Une rencontre qui s’annonce difficile face à une équipe de Jaraaf imprenable à domicile. Mais le Stade de Mbour peut capitaliser sur sa belle victoire du weekend passé contre Teungueth (2­-1).

Cette 26ème journée nous livrera donc à s issue la seconde équipe qui va accompagner le CNEPS en ligue 2.

