Après le nouveau match amical du Bayern Munich contre Kawasaki Frontale, Joshua Kimmich s’est livré sur le dossier Sadio Mané. L’Allemand n’a pas manqué à défendre l’attaquant sénégalais.

L’aventure de Sadio Mané (12 buts, 6 passes décisives la saison dernière) au Bayern Munich va finalement vouer à l’échec. Arrivé de Liverpool l’été 2022, l’attaquant sénégalais de 31 ans va déjà quitter le club bavarois pour filer en Arabie saoudite, plus précisément dans le club d’Al-Nassr. Au moment où il s’apprête à quitter la Bavière, l’ancien joueur du FC Metz a reçu la défense de son futur ex-coéquipier Joshua Kimmich. Pour le milieu de terrain allemand, Mané n’était pas le responsable de la décadence du Bayern la saison dernière.

Il (Sadio Mané) a fait une très bonne première moitié de saison la saison dernière et avait de bonnes statistiques. Ce n’était pas sa seule faute si les choses n’allaient pas bien pour nous. La situation dans son ensemble n’était pas bonne pour nous. Vous êtes un nouveau joueur à l’étranger, avec une nouvelle langue, une nouvelle culture et de nouvelles personnes, lorsque vous arrivez en tant qu’une star et que vous devez faire face à beaucoup de critiques, certaines à juste titre, d’autres à tort, j’imagine que ce n’est pas facile », confie Joshua Kimmich.

