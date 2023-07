Pour son entrée en lice aux IXᵉˢ Jeux de la Francophonie, l’Equipe Nationale U20 du Sénégal a partagé les points face au Congo. Menés deux fois au score, les Lionceaux ont été sauvés par un coup de canon d’Amara Diouf.

Ce samedi après-midi à Kinshasa, l’Équipe Nationale U20 du Sénégal affrontait le Congo Brazzaville pour sa première sortie en phase de groupes des IXᵉˢ Jeux de la Francophonie. Au terme d’une première période difficile, les Lions rentrent aux vestiaires en courant derrière le score. Le capitaine congolais Prince Aldy Soussou a ouvert le score dès la 12e minute après avoir profité d’un ballon contré par la défense sénégalaise.

Mais contre le cours du jeu et quelques instants après l’ouverture du score congolaise, Mouhamadou Lamine Diatta parvient à remettre les pendules à l’heure suite à une belle action collective sénégalaise et une offrande de Cheikh Ibra Diouf (15e). Au retour des vestiaires, les champions d’Afrique ont pris le contrôle du jeu, se bénéficiant notamment de plusieurs opportunités. Mais en face, il y avait un bon gardien.

Et à force de ne pas parvenir à concrétiser leur occasions, Moussa Ndiaye et ses partenaires se feront surprendre à nouveau. Prince Aldy Soussou Ilendo, auteur d’un doublé, et les Diablotins Rouges ont refait quasiment la même action du premier but pour reprendre l’avantage après 27 minutes de jeu. En seconde période, l’entrée d’Amara Diouf côté sénégalais a donné de l’énergie à l’attaque et plus de talent.

Très vite, le prodige de Génération Foot montre toute l’étendue de son potentiel, et sa première véritable touche de balle a fait mouche. Sur un ballon joué depuis la défense sénégalaise, le meilleur joueur de la dernière Coupe d’Afrique des Nations U17 parvient à remporter son duel et trouver le bon angle pour envoyer un amour de frappe enroulée, totalement imparable pour le gardien de but congolais. 2-2 à la 70e, le score allait en rester-là.

