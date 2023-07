Les Lionnes commencent leur AfroBasket avec un revers. Face aux Ougandaises, les Sénégalaises n’ont pas brillé et se sont faites renverser (score final 85-83). Pourtant, la capitaine Aya Traoré a fait parler son expérience, et finit meilleure marqueuse du match avec 29 points.

L’Équipe Nationale féminine de basket du Sénégal, qui court derrière son premier titre continental depuis 2015, remet le couvert cette année. Les Lionnes figurent dans une poule avec le Mali et l’Ouganda. Il y a des cadres dans le groupe et quelques jeunes moins expérimentées, ce qui mènera donc assez logiquement à des erreurs fatales durant tout au long de cette AfroBasket Féminin 2023. Et ce premier match contre l’Ouganda; un adversaire qui sort d’une rencontre difficile face au Mali, en est la preuve.

L’Ouganda, on le sait, sur le papier, ce n’est pas l’équipe qui doit faire preuve. Les Gazelles ne sont classées qu’à la 11ème place du classement africain FIBA, bien loin derrière le Sénégal (3e). Pour autant, elle ne reste pas un cadeau à affronter pour un premier match à l’AfroBasket, surtout en 2023. Les Lionnes en savent désormais plus d’un. L’opposition du jour résume parfaitement le fait qu’une équipe n’est jamais vaincue d’avance, qu’on doit avoir l’ambition de démontrer sur le parquet la supériorité sur le papier.

Les automatismes bien loin de ce qu’on attendait, de la précipitation, un jeu parfois un peu brouillon, un manque d’intensité. Beaucoup pour espérer mieux d’entrée de jeu. Pourtant, le Sénégal a su réussir à imposer sa patte. Après des premières secondes à l’avantage des Ougandaises, les Lionnes ont pris la mainmise, par l’intermédiaire d’Aya Traoré qui envoie au fond les cinq premiers points du match côté sénégalais, avec notamment un tir primé à trois minutes de la fin du premier quart-temps pour permettre à son équipe de passer devant pour la première fois et terminer le premier acte avec l’avantage (21-17).

De l’autre côté du terrain, Cierra Janay Dillard a aussi brillé. À la baguette, en défense comme en attaque, l’Américaine naturalisée, a donné du tonus, formant un duo exemplaire avec sa capitaine, en déduit les 27 points marqués à elles deux sur 36 pour le Sénégal à la pause. Une pause, justement, qui devait permettre aux joueuses de Moustapha Gaye de se remobiliser après que l’Ouganda soit revenu de nul part pour dominer le second quart-temps et réduire à -3 son désavantage (35-38). Cela à cause de nombreuses pertes de balles sénégalaises (17 à la mi-temps).

La seconde période promettait plus d’étincelles et c’était bien le cas. Malgré trois points de la part de Toch Sarr pour redémarrer, le Sénégal se fera rejoindre avant d’être devancé par un superbe panier de Jannon Jaye Otto et un autre de Mellissa Akullu (44-41). Pour autant, Aya Traoré n’abdique pas. Irréprochable, la capitaine des Lionnes continue de briller sur le panier, permettant aux siennes de s’accrocher. Dynamiteuse, forte de son expérience dans ce tournoi, Aya claque 29 points, mais c’était sans compter sur les erreurs répétitives de ses partenaires qui se font cueillir en fin de match et qui sont appelées à se remettre dès dimanche cotre le Mali.

#Afrobasket 🇺🇬🇸🇳 Ouganda 85-83 Sénégal 🏀

Comment analysez-vous la défaite d'entrée des Lionnes ❓ • Aya Traoré 29 pts

• Cierra Dillard 21 pts

• Yacine Diop 10 pts#AfroBasketWomen pic.twitter.com/StZUIzfgeB — wiwsport (@wiwsport) July 29, 2023

wiwsport.com