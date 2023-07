L’AfroBasket Féminin, qui a débuté ce vendredi à Kigali, sera l’occasion pour le Sénégal de renouveler un statut qui ne cesse de s’estomper sur le Continent. En quête de leur douzième titre continental, les Lionnes devront bien entamer la compétition face à l’Ouganda cet après-midi.

Il n’y a peut-être pas mieux que la BK Arena pour tenter de percer la muraille de la renaissance, d’autant que cette magnifique enceinte et sa ville, Kigali, vont abriter pour la toute première fois ce tournoi. À partir de ce samedi, les Lionnes du Basketball ont l’occasion de s’imposer à la face de l’Afrique – du Sénégal pour commencer – et de refamiliariser avec leur nation un basketball féminin qui a désormais bien du mal à enflammer du beau monde. Le 23e AfroBasket Dames de l’histoire se déroulera jusqu’au 5 août prochain à Kigali.

Du lourd sur le chemin

Derrière les Nigérianes, triples championnes d’Afrique en titre, les Sénégalaises ne doivent pas manquer des ambitions à se faire valoir. Sportivement et historiquement, le Sénégal demeure parmi les plus redoutables sur la scène continentale, comme le démontrent les onze médailles d’or glanées dans cette compétition (la dernière en 2015). Mais tout d’abord, les Lionnes devront s’imposer dans leur poule, une poule composée de trois équipes, donc face à l’Ouganda et le Mali. Du solide pour voir plus loin et pourquoi pas viser le titre.

La bande à Moustapha Gueye aura quand même fort à faire derrière les irrésistibles Lady Tigers du Nigeria et les redoutables Palancas Negras de l’Angola, vainqueurs en 2011 et 2013. De toute façon, la motivation est plus présente que jamais, car certaines parmi les joueuses sénégalaises présentes à Kigali savent que l’occasion de briller ne se représentera presque jamais. Les Lionnes peuvent caresser le rêve d’être plus que jamais la nation la plus titrée à l’AfroBasket, ce qui passe par une bonne entrée en matière contre l’Ouganda (16h00 GMT).

De la jeunesse et de l’expérience

Après avoir manqué leur premier test en s’inclinant devant le Mozambique (70-69), Aya Traoré et ses partenaires ont repris confiance en l’emportant contre la République Démocratique du Congo (71-53), à l’occasion de leur dernier match de préparation. Depuis le dernier AfroBasket, où elles avaient péché physiquement, vacillant au pire des moments et se faisant battre en demi-finale puis au match de classement, les Lionnes ont changé de visage, pas particulièrement au niveau des résultats mais dans la vie de groupe.

Pas moins de trois générations se côtoient dans La Tanière. Aicha Ndour (22 ans), Arame Niang (26 ans), Mathilde Diop (26 ans) disputent leur première campagne africaine. Capable d’imposer leur physique et capable d’apporter plus de créativité, ces «novices» de l’équipe seront encadrées par l’expérimentée capitaine Aya Traoré (40 ans), Oumoul Khairy Sarr (39 ans) ou encore Fatou Dieng (39 ans). Polyvalente et physique, la toute nouvelle naturalisée Cierra Janay Dillard (27 ans) pourra-t-elle aussi apporter d’explosivité à l’américaine ?

wiwsport.com