Transféré à l’Olympique de Marseille en provenance de Watford, Ismaïla Sarr s’est épanché sur son choix de rejoindre la Cité phocéenne sur le site de son nouveau club. L’ailier sénégalais espère marquer son empreinte à l’OM.

Après quatre saisons vécues en Angleterre, Ismaïla Sarr a quitté Watford pour revenir en France. Avec sans doute la perspective de devenir un joueur de renommée mondiale sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, une équipe avec beaucoup de passé et de présent sénégalais. Recruté pour un montant de 13 millions d’euros, l’ancien joueur du FC Metz s’est dit « très heureux » de débarquer à l’OM avant d’évoquer son intégration.

« Je suis très heureux de rejoindre ce grand club qu’est l’Olympique de Marseille. L’OM fait partie des plus grands clubs au monde. Ça fait très, très plaisir de venir ici. On va se mettre au boulot. J’ai déjà vécu ici, en France, avant de partir à l’étranger. Je pense donc que je vais m’adapter très vite. Je regardais souvent la Ligue 1, j’ai beaucoup suivi l’OM », a assuré tout sourire celui qui a quitté le Stade Rennais en 2019 pour faire le trajet d’outre-Manche.

« J’aime le plan de jeu de l’entraîneur et le projet de l’OM »

Avec un recrutement pour le moins séduisant cet été, avec notamment les arrivées de Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi et Pierre-Emerick Aubameyang, l’Olympique de Marseille est peut-être paré pour rivaliser en Championnat et faire bonne figure en Ligue des Champions la saison prochaine. Et dans son objectif, l’équipe de Pablo Longoria pourra compter sur sa nouvelle recrue sénégalaise, elle qui ne manque pas du tout d’ambitions.

« L’objectif c’est d’aider mes coéquipiers, de faire tout pour passer la meilleure saison possible. J’ai parlé avec le coach avant mon arrivée, tout comme avec le président. J’ai aimé leur proposition de venir à l’OM. J’aime le plan de jeu de l’entraîneur et le projet, c’est pour ça que je n’ai pas trop réfléchi. J’ai l’ambition de faire de quelque chose à l’OM », a poursuivi l’ailier sénégalais qui s’impatiente de découvrir la ferveur des supporters du Vélodrome.

« J’ai tellement envie de découvrir le stade, ça me fait penser à beaucoup de supporters de l’OM au Sénégal. Il y a beaucoup de supporters marseillais au Sénégal. J’ai hâte de découvrir l’Orange Vélodrome, je suis pressé. Je vais mouiller le maillot et je vais tout donner sur le terrain. Avec les supporters, on va faire un bon truc ensemble », conclut Izo dont le langage ne devrait assurément pas être un frein dans son aventure olympienne.

