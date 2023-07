Al-Nassr avance sur le recrutement de Sadio Mané en provenance du Bayern Munich, qui devrait bientôt recevoir une grosse offre de la part du club saoudien.

On n’arrête plus Al-Nassr. Après les arrivées d’Alex Telles, Marcelo Brozovic et Seko Fofana, le club saoudien va poursuivre ses transactions en provenance de l’Europe. Désireux de s’offrir la meilleure équipe possible pour rivaliser dans la Saudi Pro League, la formation saoudienne, où évolue Cristiano Ronaldo, a jeté son dévolu sur Sadio Mané, qui n’entre pas dans les plans du Bayern Munich.

Al-Nassr va faire sauter la banque

Arrivé sur le banc bavarois en mars dernier, Thomas Tuchel a décidé de planifier la saison à venir sans Sadio Mané, qui aurait pourtant lui bien aimé rester au moins une deuxième saison en Allemagne pour montrer au public bavarois son vrai visage. Mais conscient qu’on ne compte plus sur lui à Munich, le joueur l’ancien pensionnaire de Génération Foot s’est résigné à écouter les offres extérieures.

Courtisé en Angleterre par Newcastle United et par d’autres clubs saoudiens, le Sénégalais fait l’objet d’un vif intérêt du Al-Nassr. Selon Fabrizio Romano, le club saoudien basé à Riyad prépare une offre de 37 millions d’euros au Bayern Munich et se veut très confiant dans ce dossier. En parallèle, le quotidien saoudien Al-Riyadiah nous apprend qu’Al-Nassr est proche d’un accord contractuel avec Sadio Mané.

Pour le Bayern, récupérer 37 M€ pour un joueur qui lui en a coûté 32 il y a un an semble être une aubaine. Et à moins que Sadio Mané décide finalement de ne pas vouloir rejoindre l’Arabie saoudite, le transfert semble très bien embarqué. Le championnat saoudien a déjà convaincu cet été deux compatriotes de Sadio Mané en la personne de Kalidou Koulibaly (Al-Hilal) et Edouard Mendy (A-Ahli). Jamais deux sans trois ?

