Considéré comme un grand espoir en son poste, le jeune Landing Badji avait fait parler de lui en Egypte en début d’année. À 19 ans, le gardien de but avait réalisé d’excellentes prestations avec l’Equipe Nationale U20 du Sénégal lors de la CAN de la catégorie, qu’il a remportée en ayant concédé le moindre but en six matchs. Dans la foulée, l’international U20, forfait pour le Mondial, avait décidé de quitter l’AS Pikine pour Aris Limassol.

Le club chypriote, où évolue désormais deux compatriotes de Landing Badji en la personne de Yannick Gomis et Mamadou Sané, avait déboursé, en mai dernier, 700 000 euros pour s’offrir les services de l’ancien portier de la SONACOS de Diourbel. Mais deux mois seulement après son arrivée, le natif de Diégoune, en Basse-Casamance, vient de quitter Limassol pour rejoindre le championnat du Qatar, plus précisément le club d’Umm Salal.

« Aris Limassol annonce l’accord du transfert du jeune gardien Landing Badji à Umm Salal SC. Le club qatari qui visait à signer un jeune gardien de but africain de haut niveau a soumis une offre formelle à notre club de 1,1 million d’euros pour sa signature. Aris a accepté la proposition de l’équipe qatarienne et le footballeur, après avoir passé avec succès sa visite médicale, a signé son contrat avec Umm Salal », écrit Aris dans un communiqué.

⚡️ARIS Limassol FC announces the transfer of our young goalkeeper Landing Badji to @ummsalalsc 🇶🇦

We wish Landing Badji good luck in the next chapter of his career! ✨

Read more: https://t.co/T0WjXkDwEJ#ArisLimassol #WeAreAris pic.twitter.com/2afKa0pxFr

— Aris Limassol FC (@ArisLimassol) July 28, 2023