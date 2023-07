L’arrivée de Sadio Mané à Al Nassr est plus qu’imminente puisque les différentes parties sont tombées d’accord. Le champion d’Afrique va passer sa visite médicale dimanche à Dubaï.

On se rapproche du dénouement dans le dossier Sadio Mané à Al Nassr, alors que les négociations n’ont jamais cessé dans cette opération. Ce vendredi, nous sommes en mesure de confirmer qu’un accord total a été trouvé entre les clubs mais aussi entre Sadio Mané et Al Nassr. La formation saoudienne a accepté les conditions exigées par Mané et les Bavarois ont donné leur feu vert pour le transfert du joueur.

En effet, si les chiffres de l’opération restent encore à être précisés, Sadio Mané va parapher un contrat de 4 ans avec le club de Cristiano Ronaldo. D’ailleurs, le champion d’Afrique va passer sa visite médicale ce dimanche, à Dubaï. Il ne reste plus que quelques détails à régler et l’officialisation du transfert.

wiwsport.com