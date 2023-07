Désormais joueur à part entière de l’équipe première d’Anderlecht, Moussa Ndiaye pourrait bien avoir l’occasion de confirmer son exceptionnel potentiel cette saison et franchir un nouveau pallier dans sa carrière.

Il avait été l’un des grands artisans des performances historiques du Royal Sporting Club Anderlecht en Ligue Europa Conférence lors de la saison dernière, notamment en huitièmes de finale face à Villarreal que les Mauves avaient fait tomber au Stade de la Cerámica lors du match retour (0-1). À 21 ans, Moussa Ndiaye pourrait bien devenir un joueur incontournable dans le dispositif de Brian Riemer pour cette saison 2023-2024.

Après une première saison où il lui a fallu prendre quelques cours en équipe réserve, avec laquelle il avait disputé quatre matchs de Challenge League, l’ancien joueur de l’équipe B du FC Barcelone s’est fendu une place de titulaire dans le onze de départ d’Anderlecht. Il s’impose au fil de l’exercice, surtout après le départ de Felice Mazzù et l’intronisation de Riemer, et parvient à participer à 25 rencontres toutes compétitions confondues.

Viser la CAN 2023

S’il s’enflammait parfois avec quelques gestes en trop, Moussa Ndiaye a très souvent répondu présent, surtout quand les Mauves évoluaient avec un schéma à quatre défenseurs, apportant vitesse, technique et capacité de débordement. Parti pour être le premier choix de Brian Riemer au poste d’arrière gauche, comme pendant les matchs de préparation, l’ancien pensionnaire d’ASPIRE Academy aura tout pour confirmer son potentiel.

C’est dans tout son intérêt de briller au cours de cette saison afin d’espérer faire partie de la liste d’Aliou Cissé pour les prochains mois et pour la prochaine CAN. Même s’il ne compte encore aucune sélection en Equipe Nationale A, l’international U23 n’en demeure pas moins un joueur d’expérience au plus haut niveau. Et il est capable d’assurer et de rassurer avec ses qualités de percussion, sa polyvalence, sa maîtrise technique.

Moussa Ndiaye pourrait déjà avoir un grand rôle à jouer dès ce vendredi lors du derby contre la Royal Union Saint-Gilloise, à l’occasion de la première journée de Pro League. Comme quoi, l’arrière latéral gauche sénégalais et les Mauves d’Anderlecht ne pouvaient pas espérer mieux pour entamer leur saison. Une saison qui sera entièrement consacrée au Championnat puisque le RSCA n’a pas réussi à se qualifier pour une coupe d’Europe.

wiwsport.com