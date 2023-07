Racine Coly s’est trouvé un nouveau club. Le latéral gauche international sénégalais rejoint une formation du championnat turc.

Joueur d’Estoril Praia sur ces deux dernières saisons, Racine Coly (27 ans) est arrivé en fin de contrat avec le club portugais en février dernier. Après plusieurs semaines sans club, le latéral gauche est parvenu à trouver un nouveau point de chute, et ce sera dans la Super Lig de Turquie qu’il tentera de se relancer.

En effet, l’ancien joueur de l’OGC Nice et d’Amiens s’est engagé avec İstanbulspor qui disputera une deuxième saison consécutive en D1 turque. La durée du transfert de l’international sénégalais aux quatre sélections n’a pas été révélée. İstanbulspor, promu il y un an, a fini premier non relégable la saison dernière.

🇸🇳 ✍🏻 İstanbulspor ailesine hoş geldin 𝗥𝗮𝗰𝗶𝗻𝗲 𝗖𝗼𝗹𝘆. pic.twitter.com/4RNAccS7C0 — İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) July 27, 2023

