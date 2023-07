Pape Ndiaga Yade ne devrait pas évoluer du côté de Metz cette saison. L’attaquant sénégalais devrait être renvoyé en prêt du côté de Quevilly Rouen Métropole.

Selon les informations de Paris Normandie, QRM est en passe d’obtenir le prêt de Pape Ndiaga Yade, l’attaquant du FC Metz. En quête de renforts offensifs pour cette saison, le Sénégalais de 23 ans devrait passer de la Ligue 1 à la Ligue 2. Il est attendu à QRM pour passer sa visite médicale dans les prochaines heures, selon la même source.

La saison précédente, c’est à Troyes que le jeune homme de désormais 23 ans évoluait. Prêté par les Grenats à l’ESTAC, il y a disputé 14 matchs de plus après ses 48 premières rencontres dans l’élite et y a délivré 2 passes décisives, portant son total à 7 sur l’ensemble de sa carrière. Ce nouvel élément, trois fois buteur en Ligue 1, est capable de jouer des deux côtés de l’attaque mais sera sans doute plus à l’aise à gauche, sur son bon pied.

🔴 Papa Ndiaga Yadé arrive à @QRM ! Lui aussi sénégalais, l’ailier du @FCMetz vient renforcer l’effectif ! D’après @Sport_PN, l’attaquant aux 62 matchs en Ligue 1 va arriver de Moselle en prêt. Il évoluait en prêt à l’@estac_officiel (L1) la saison dernière.#QRM #FCM #Mercato pic.twitter.com/WW70jRuuHM — QRM ACTU (@QRM_ACTU) July 27, 2023

