Fulham lorgnait Fodé Ballo-Touré pour s’attacher de ses services lors de ce mercato. Mais le latéral gauche souhaiterait rester en Italie, où un nouveau prétendant s’est manifesté.

L’avenir de Fodé Ballo-Touré reste encore très incertain. Pourtant, le latéral gauche international sénégalais, qui n’entre pas dans les plans de Stefano Pioli à l’AC Milan, ne manque pas de prétendants, bien au contraire même. Marco Silva, l’entraîneur portugais de Fulham, faisait du joueur de 26 ans sa priorité et on pensait que ce transfert était en bonne voie. Finalement, il semblerait que ce soit non.

Lorgnait par le club anglais depuis plusieurs semaines, l’ancien joueur de l’AS Monaco vient de prendre sa décision définitive et a décidé de recaler les Cottagers, assure le journaliste italien Daniele Longo. Ce qui fait croire un peu plus donc que Ballo-Touré privilégie largement de rester en Serie A, une possibilité qui semble se préciser, d’autant qu’un autre club italien a manifesté son intérêt, si l’on se fie aux informations de L’Équipe.

❌ Ballo-Tourè ha rifiutato definitivamente il Fulham, trattativa saltata https://t.co/iEpSsTP43t — Daniele Longo (@86_longo) July 27, 2023

Après Bologne, c’est Sassuolo qui a transmis au joueur sa volonté de le recruter. Et comme les Rossoblù, les Neroverdi auraient tout aussi proposé à l’AC Milan une offre de 4 millions d’euros. Toutefois, cette proposition devrait être revue à la hausse, surtout sachant que le Werder Brême est dans le coup et se serait allé jusqu’à 5 millions d’euros. En tout cas, le moins que l’on puisse dire, c’est que Fodé Ballo-Touré a l’embarras du choix avec West Ham dans la course.

wiwsport.com