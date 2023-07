Everton n’en démord pas pour Boulaye Dia ! Le club anglais de la Mersey a depuis longtemps jeté son œil sur l’attaquant des Lions, Boulaye Dia. Mais Everton n’a jamais ouvert les discussions avec Salernitana, le club de l’attaquant des lions.

Selon Everton Extra, le club anglais a sollicité une rencontre avec la direction de la Salernitana. Pour rappel, les Toffees ne manquent pas de concurrence dans ce dossier où les écuries italiennes comme le Milan AC ou encore la Fiorentina.

#Everton have requested a meeting with Salernitana’s sporting director over a potential move for Boulaye Dia. [Tutto Salernitana] pic.twitter.com/8jCqRx1aWY

— Everton Extra (@Everton_Extra) July 27, 2023