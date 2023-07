Sur une passe décisive complètement involontaire de Chérif Ndiaye, Adana Demirspor a arraché le nul (1-1) face au CFR Cluj jeudi en Ligue Europa Conférence.

Un assist en talonnade distillé à l’aveugle par Chérif Ndiaye ? C’est bien possible. À l’occasion du match aller du second tour préliminaire de Ligue Europa Conférence ce jeudi, l’attaquant sénégalais a permis à Benjamin Stambouli d’égaliser pour Adana Demirspor dans le dernier quart d’heure face au CFR Cluj.

Une passe décisive gaguesque et une sublime reprise de volée pour le plus grand bonheur d’Adana Demirspor qui tient un bon résultat pour sa première en coupe d’Europe. À voir si Chérif Ndiaye et Benjamin Stambouli feront de même la semaine prochaine pour qualifier leur équipe au prochain tour de la C4.

GOL | CFR Cluj 1-1 Adana Demirspor ⚽️ 77' Stambouli mükemmel Golll 🔥🔥 pic.twitter.com/UCkbHBzRai — Süper Lig – Aninda goller (@anindagol31) July 27, 2023

