Les IXe Jeux de la francophonie ont lieu au Congo Kinshasa, du 28 Juillet au 6 Août 2023. C’est dans ce cadre que la délégation du Sénégal, incluant les lutteuses et les lutteurs de l’équipe nationale, a pris l’avion à 14h.

Un départ dans des condition incroyablement idéales

Avant de partir, certains des lutteurs, qui ont certainement eu l’autorisation de leur coach et de la Direction technique, ont participé au gala de 10 millions organisé par la structure Xippil Xool, lundi et mardi derniers. Mais, les trois trophées en jeu, dans les trois catégories de poids, sont remportés par des pensionnaires de l’équipe nationale. Il s’agit de Ya Moukhamed Ndong dit Yamou Dakar (poids légers), Ngor Niakh (poids moyens) et Ordinateur (poids lourds). Cela conforte forcément la Direction technique dans son choix des hommes.

Il faut cependant préciser que Yamou fait certes partie de l’équipe nationale de Beach-wrestling mais pas de celle qui a effectué le déplacement au Congo ce mercredi après-midi.

Avec Les ArenesTV