L’Equipe Nationale U25 féminines du Sénégal a réalisé une époustouflante entrée en matière à Kinshasa. Opposées au Bénin, les Lionnes ont déroulé en s’appuyant sur une grosse domination pour l’emporter (92-29).

L’Equipe Nationale U25 féminines du Sénégal a fait le spectacle et confirme ses ambitions. Pour leur toute première sortie en match officiel depuis la mise en place de cette sélection, les Lionnes défiaient le Bénin, ce jeudi 27 juillet à Kinshasa, à l’occasion de la première journée de la phase de groupes des IXᵉˢ Jeux de la Francophonie. Pour ce rendez-vous historique, les Sénégalaises n’ont pas fait de détails pour s’offrir un large succès (92-29).

Bien rentrées dans ce match, les coéquipières de Ndioma Kane prenaient le large d’emblée. Face à des Béninoises avec une défense à la ramasse et une attaque en manque de répondant, les joueuses emmenées par le trio El Hadj Mamour Thiam, Mbaye Samb et Raoul Toupane faisaient preuve d’une grande efficacité sur le panier et sur la défensive. À la pause, le Sénégal avait déjà franchi la barre des 50 points points pour un score de 54 contre 11.

En feu, Bigué Sarr et Ndioma ont respectivement claqué de 24 et 19 points. Le Sénégal affrontera Canada Québec pour sa deuxième sortie. Moins flamboyantes sur la fin de match, les Lionnes n’ont pas réussi à franchir la barre des 100 points qui était effectivement largement à leur portée. Mais ce n’est que partie remise puisqu’il faudra confirmer ce très beau succès lors de la prochaine sortie qui devrait être face à la sélection du Congo.

Fin du second match entre les équipes du Sénégal et du Bénin. Le Sénégal remporte la victoire avec 92 points!#Basketball #Jeuxdelafrancophonie pic.twitter.com/R1CMyOuWTt — IXès Jeux de la Francophonie (@kinshasa2023) July 27, 2023

wiwsport.com