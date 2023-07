Face à une équipe d’Al-Ahli Tripoli solide, Al-Hilal n’est pas parvenu à trouver la faille et commence sa Coupe Arabe des Clubs Champions par un match nul (0-0).

Kalidou Koulibaly et Al-Hilal ont démarré de manière indécise leur saison. Troisième de la Saudi Pro League la saison dernière, le club saoudien, auteur d’un mercato très intéressant, à l’instar de ses plus grands adversaires en Arabie saoudite, a été tenu en échec au Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium jeudi par Al-Ahli Tripoli (0-0) lors de la première journée de phase de groupes de la Coupe Arabe des Clubs Champions.

Auteure d’une préparation mitigée, la formation de Jorge Jesus, avec Kalidou Koulibaly et Ruben Neves mais sans Sergej Milinković-Savić et Malcom, a dominé son adversaire du soir sans parvenir à concrétiser ses occasions. Al-Hilal rate l’occasion de prendre la tête du groupe B après le match nul entre Al-Sadd et le Wydad Casablanca. Pour la prochaine journée, Kalidou Koulibaly et ses partenaires affronteront Al-Sadd.

⏰ نهاية المباراة#الهلال ٠ x ٠ أهلي طرابلس الليبي#الهلال_أهلي_طرابلس pic.twitter.com/JxIMsZGyV7 — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) July 27, 2023

