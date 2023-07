Malgré les belles prestations de Nicolas Jackson, l’entraîneur de Chelsea attend encore plus de son attaquant sénégalais, particulièrement quand la saison va officiellement démarrer.

Nicolas Jackson s’éclate avec Chelsea depuis le début de la préparation estivale. Durant la nuit de mercredi à jeudi encore, lors du match nul (1-1) en amical face à Newcastle United, l’attaquant sénégalais, idéalement lancé en profondeur par Ian Maatsen, a fait sauter le verrou dès la 12e minute. Avec deux buts et trois passes décisives en 3 matchs de préparation (119 minutes), l’ancien joueur de Villarreal est l’actuel co-meilleur buteur (avec Nkunku) et meilleur passeur des Blues dans cette pré-saison.

Nicolas Jackson encore buteur 🇸🇳🔵 ✅ 3 matchs

⏱️ 119 minutes

🎯 3 passes décisives

⚽️ 2 buts pic.twitter.com/dUh6HAo1Y4 — wiwsport (@wiwsport) July 27, 2023

« Il est serein devant le but. Il montre sa qualité, son talent. Je pense qu’il est bon devant le but, il est très détendu lorsqu’on lui offre des situations et il l’a montré dans ces matchs. Je suis tellement heureux (pour Nicolas Jackson), car un attaquant doit marquer pour la confiance », a déclaré en conférence de presse l’entraîneur de Chelsea Mauricio Pochettino à l’issue du match contre les Magpies. À la question à savoir si cela s’agissait d’un grand pas en avant pour Nico, Poche a tenu à calmer l’euphorie.

« Il a encore besoin d’améliorer sa condition physique »

« Je pense qu’il était en Liga, un Championnat qui est aussi compétitif mais il doit aussi s’adapter à la Premier League. Le tempo est plus élevé qu’en Liga, les transitions étant liées aux matchs. Ce sont des choses qui font de la Premier League l’une des meilleures et l’une des plus compétitives et excellentes en termes de physique et de condition. Si je suis satisfait de son jeu complet ? Bien sûr. Il a encore besoin d’améliorer sa condition physique, ce n’est que le début de la pré-saison et il est arrivé en retard, il n’a pas commencé avec nous au début. »

