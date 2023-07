À Chelsea, l’association entre Nicolas Jackson et Christopher Nkunku fait rêver les supporters. L’entraîneur des Blues, Mauricio Pochettino, a évoqué ce duo.

Avec une attaque très défaillante la saison dernière, Chelsea n’a pu faire mieux qu’une douzième place de Premier League. Pour le prochain exercice qui se profile à grands pas, les Blues, après le départ de plusieurs joueurs, devraient pouvoir compter sur deux jeunes attaquants à fort potentiel pour jouer les premiers rôles dans le championnat anglais : Nicolas Jackson et Christopher Nkunku.

Le club londonien a recruté le Sénégalais et le Français cet été, en provenance respectivement de Villarreal et du RB Leipzig, deux arrivées qui se font remarquer dans cette pré-saison, puisque les deux joueurs ont marqué ensemble 4 buts et délivré 3 passes décisives. Cette nuit, ils ont été associés pour la première fois ensemble face à Newcastle. Une association qui a séduit l’entraîneur de Chelsea.

« C’était bon à voir, a estimé le technicien argentin Mauricio Pochettino. En première mi-temps, ils ont bien joué. Ils se sont trouvés, ils se sont créés des occasions, ils ont menacé la ligne défensive de Newcastle. Il leur faudra seulement un peu de temps pour construire la relation, mais il y a une possibilité de jouer dans le futur avec ces deux joueurs ». Le duo NJ pour refaire des beaux jours à Stamford Bridge ?

wiwsport.com