Après trois saisons très compliquées, marquées notamment par une terrible blessure, Moussa Wagué semble déterminé à se relancer du côté de Chypre, plus précisément dans le club de l’Anórthosis Famagouste.

Et si le phénix parvenait enfin à renaître de ses cendres ? Alors qu’il n’a passé que 1550 minutes sur les terrains au cours des deux dernières saisons, soit 34 matchs au total, Moussa Wagué pourrait repartir sur de toutes nouvelles bases en Chypre. Longtemps perdu de vue, le latéral droit sénégalais a réapparu par la grande surprise en signant dans le club chypriote de l’Anórthosis Famagouste pour les trois prochaines années. À 24 ans, il pourrait ainsi relancer sa carrière dans un où il n’y aura pas la pression de devoir tout le temps performer.

Trois années sans pour Moussa Wagué

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les difficultés rencontrées sur ces dernières années par l’ancien pensionnaire d’ASPIRE Academy étaient relativement à prévoir. N’entrant pas dans les plans du FC Barcelone, qui a décaissé 5 M€ pour le recruter du KAS Eupen en 2018, le Sénégalais avait d’abord été envoyé en prêt à l’OGC Nice, où il n’avait totalisé que cinq matchs lors de la seconde partie de saison 2019-2020. Avec un temps de jeu bien trop mince pour ne pas réussir à convaincre les Aiglons de lever leur option d’achat non obligatoire.

Rebelote. Après cette campagne, qui l’a vu participer à deux matchs de Ligue des Champions et un de Liga sous les couleurs du Barça d’Ernesto Valverde, Moussa Wagué a de nouveau été mis à disposition d’une autre écurie par le club catalan. Le natif de Bignona a alors rejoint la Grèce et le PAOK Salonique où il n’a connu guère plus de succès, bien au contraire. Titulaire dans la formation grecque, le plus jeune buteur africain en phase finale de Coupe du Monde a eu le grand malheur de subir une très grave blessure, lors d’un derby contre l’ARIS.

Une crainte d’une fin de carrière, une opération, une réparation et reconstruction du tendon rotulien du genou droit, des rechutes… Moussa Wagué avait vécu, en 2020-2021, une saison très, très douloureuse. Absent des terrains pendant de très longs mois, Wagué avait alors signé son retour à l’entraînement, avec le Barça, un jour de 24 janvier 2022. Malgré ce retour, il resta hors des pelouses jusqu’en juillet 2022. C’est à cette même période qu’il s’engage librement sous les couleurs du HNK Gorica, club du championnat de D1 croate.

Chypre pour enfin renaître ?

On aurait donc pu imaginer le voir se relancer en Croatie. Finalement, il n’en sera rien. Par la grande surprise, au bout de quelques matchs, 14 pour être précis, au moment où tout semblait se dérouler comme prévu, le chemin de Wagué et celui du HNK Gorica se séparent par une résiliation de contrat, en décembre 2022. Comme si le mois de décembre était maudit pour le Sénégalais. Et rebelote. Le mercato hivernal 2023 ne permettra pas au joueur aux 21 sélections et 1 but en Équipe Nationale de retrouver un point de chute.

Il attendait juste l’intérêt de l’ambitieux Anórthosis Famagouste « to be part of it », faisant partie des huit recrues estivales du club chypriote. Sous les ordres de l’entraîneur espagnol David Gallego, Mouss’ a joué un premier match de préparation, laissant de bonnes impressions contre l’AEZ Zakakiou. Le Sénégalais a pu démontrer quelques de ses qualités, difficile à dépasser sur la vitesse, très bon dans la percussion et capable même de provoquer un penalty dans cette partie. De quoi se rassurer et se remettre déjà en confiance dans sa mission retour au premier plan cette saison 2023-2024 ? Ce n’est pas impossible.

