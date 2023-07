Adana Demirspor débutera sa saison sans l’international sénégalais Badou Ndiaye, blessé et qui sera absent pour quelques semaines.

C’est un premier coup dur pour Adana Demirspor qui débute sa saison. en ce début de saison. Blessé, le milieu de terrain sénégalais Badou Ndiaye (8 buts et 4 passes décisives la saison dernière) sera absent pendant au minimum trois semaines, ont indiqué des sources du club turc, peu avant le match aller du tour préliminaire de Ligue Europa Conférence face au CFR Cluj.

La nature du blessure du joueur de 32 an, qui compte parmi les plus grands cadres de la formation désormais entraînée par le Néerlandais Patrick Kluivert, n’a pas été précisée. Mais il manquera les deux rencontres contre le CFR Cluj et probablement la première journée de Championnat contre Rizespor, le 13 août prochain. Il pourrait faire son retour contre Ankaragücü, le 20 août.

