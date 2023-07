On connaît presque tous cette aventure qui survient après une rupture brutale de l’amour de sa vie. Et où l’on se précipite pour retrouver le bonheur auprès du premier arrivé. C’est un peu l’histoire de Sadio Mané et le Bayern Munich. Une aventure digne d’un scénario d’une série de Telenovelas dont le thème pourrait être : la « Désillusion » ou même mieux, la « Déconvenue » !

L’histoire a débuté à l’été 2022 alors que Sadio Mané venait de quitter Liverpool. Pendant six longues saisons, l’enfant de Bambali s’est imposé un bonheur culminant, au détriment d’un traitement déséquilibré dont il a fait objet tout au long de son séjour pour finalement devenir une légende de l’histoire récente des Reds. Acteur majeur et décisif des gloires revendiquées par Jürgen Klopp, son « mentor mitigé », Sadio Mané a rarement reçu les honneurs qui lui étaient dus mais à la place : de l’injustice.

Alors que tout a été accompli pour cette belle génération qui sera, sans doute, la plus grande équipe de Liverpool de ces temps modernes, il était temps pour Sadio Mané de partir vers d’autres horizons. Le Sénégalais n’acceptera pas la proposition de prolongation des Reds qui n’étaient pas prêts de lui offrir le même contrat que Salah, le « fils élu », son « ami-concurrent ». A sa porte, tapent les plus grands clubs européens. Pour l’accueillir, le Barça, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich étaient prêts.

Une arrivée faste en Bavière

C’est finalement, l’équipe qui enfile les couleurs de l’ardeur de sa carrière (rouge) qui l’accueillera : le Bayern Munich. Pour mieux digérer le départ d’Anfield, le Sénégalais a choisi la Bavière pour poursuivre sa carrière. A priori, c’est le club qui lui ressemble : professionnalisme, rigueur et discipline. Marqué par le scintillement de l’Allianz Arena aux couleurs du Sénégal, le champion d’Afrique est accueilli en héros en Allemagne, où il est vu comme la vedette qui portera l’image de la Bundesliga. Le statut, le rôle, les responsabilités… tout change pour Mané.

Pour un transfert estimé à hauteur de 32 millions d’euros, Sadio Mané émarge à hauteur de 22 M€/an pour une durée de 2 saisons avec une en option. Mieux, Sadio est le joueur le mieux payé en Allemagne car pour la direction munichoise, c’est lui qui va faire passer à l’effectif de Nagelsmann un autre cap. De par son statut et après le départ de Lewandowski qu’il a la lourde charge de remplacer, il est le nouveau leader du vestiaire bavarois devant les internationaux Allemands Manuel Neuer, Thomas Müller, Leroy Sané, Joshua Kimmich…

Une blessure fatale, à l’origine du mal-être

Justement, cette nouvelle dimension de Sadio Mané au Bayern Munich, mis à part la carrière qu’il a eu jusqu’ici, vis-à-vis des internationaux Allemands est tout sauf évidente. Le Lion arrive dans un effectif pour la plupart jeune et composé d’attaquants tels que Gnabry, Musiala, Leroy Sané, Choupo-Moting, Koman pour ne citer que ceux-là. Une concurrence et un choc d’ambitions qui ne donnent pas un temps d’adaptation au Sénégalais, soif de prouver sous ses nouvelles couleurs.

Pour ses débuts avec le Bayern, Mané réussit à s’illustrer avec des passes et des buts. Mais l’ancien des Reds se heurte rapidement au manque de de réussite alors que Choupo-Moting et Musiala sont intenables. Malgré tout, il a le soutien constant de son coach et de sa direction. « Sadio Mané a assez montré de quoi il est capable dans le passé pour passer à côté. Il a juste besoin de temps », c’est une phrase que Nagelsmann et ses dirigeants se sont répétée pour ses trois premiers mois.

Malheur ! Au moment où il était question de son adaptation, le Sénégalais contracte une blessure au genou, à la veille de la Coupe du monde au Qatar. Il est contraint de rester 3 mois sans compétition. C’est la catastrophe ! Personne ne veut y croire, pourtant, c’est la réalité. Et, comme présagé, cette blessure va non seulement le priver de Mondial avec les Lions, mais elle va l’enfoncer au Bayern. Trois mois sans compétition, une première dans la carrière du joueur qui est plus proche de la fin (30 ans).

L’épisode avec Leroy Sané

Tout juste revenu de sa blessure après un peu plus de 3 mois de convalescence, Sadio Mané est attendu pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Après avoir raté la manche aller face au PSG, Mané a été préféré sur le banc par Nagelsmann lors du match retour à l’Allianz Arena. Il ne disputera finalement que 8 petites minutes alors que son équipe se qualifie pour les ¼ de finale.

Le Sénégalais n’est pas heureux de son traitement bien que cela laisse croire qu’il est ménagé pour sa remise en forme. Il grignote du temps de jeu, mais dégringole dans les choix du coach dans cet effectif de concurrence. Pour le peu qu’il joue, il ne convainc pas et peine à retrouver sa forme étincelante. Après le départ de Nagelsmann dont il serait l’un des principaux acteurs selon la presse allemande, arrive Thomas Tuchel pour les ¼ de finale de la C1.

Alors que Sadio Mané et ses coéquipiers se déplaçaient à l’Etihad Stadium pour le match aller, c’est une lourde défaite qu’ils vont ramener à Munich. Un revers amer à la suite duquel, le Nianthio va avoir une altercation avec Leroy Sané jusqu’à en arriver aux mains. Un épisode qui va changer son séjour en Allemagne. Une histoire triste qui devait rester dans les vestiaires est devenue le chou gras de la presse. Sadio Mané écope d’une suspension d’un match, assortie d’une grosse amende financière.

Le bashing de la presse allemande

Au lendemain de cet incident, Bild annonçait déjà le départ de Sadio Mané cet été. Bruit de couloir ou campagne de dénigrement ? Ce qui est clair, c’est que la communication du club a changé depuis. Tout était revenu au normal dans le vestiaire avec la gestion de Tuchel, mais pour Sadio, rien n’a changé. Plus aucune note positive ne sort de la presse allemande parlant de Sadio Mané. Si Mané est aux infos, c’est pour annoncer son départ ou la tension qui existe entre les cadres du vestiaire et lui.

Le départ de Hasan Salihamidžić et d’Oliver Kahn, les deux acteurs de son arrivée en Bavière peuvent être crucial pour son avenir dans le club emblématique allemand. Plus proche de la sortie présentement comme le relaie la presse, Sadio Mané n’a plus le soutien de sa direction et celui de Tuchel pourtant dithyrambique à son égard lorsqu’il arrivait sur le banc du Bayern. Proche du club saoudien, Al Nassr, Sadio Mané est poussé vers la sortie bien qu’il soit avec le groupe en tournée au Japon. Le choix est difficile pour le Nianthio : Rester pour prouver ou partir pour s’épanouir !

