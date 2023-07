Dakar Arena abritait le tournoi international Taekwondo G2 du Sénégal. Organisé par la Fédération Sénégalaise de Taekwondo (FSTK), les combats se sont déroulés les 24 et 25 juillet. Des athlètes, techniciens et chefs de délégations venus partout à travers le monde ont pris part à la compétition qui en est à sa troisième édition.

Le Sénégal totalise 9 médailles à la fin de ces deux jours de compétition. Souleymane Ndoye (-58 kg) a remporté la médaille d’or devant le Brésil et la Cote d’Ivoire. Mouhameth Toure a aussi terminé à la première place dans la catégorie des moins de 84kg devant l’Egypte et le Mali. Médaille d’argent pour Mouhamadou Mansour Lo (-68kg), de bronze pour Ababacar Sadikh Soumare (-80kg) et Mouhamadou Lamine Bara Ndiaye (-87kg).

Chez les filles, Yacine Fall (-67kg) a terminé à la troisième place, de même que Ngone Fall (-46kg), Sokhna Aminata Toure (- 53 kg) et Yacine Diaw (-62kg).

wiwsport