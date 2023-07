La JA jouera la finale du championnat sénégalais masculin de basket. Elle vient de remporter le troisième match face au DUC (64-57) et rejoint de ce fait l’AS Douanes en finale. La JA fait ainsi retour au sommet du basket sénégalais.

C’était le match décisif, la rencontre qu’il fallait gagner entre la Jeanne d’Arc et le Dakar Université Club. Les deux équipes s’affrontaient ce mercredi 26 juillet pour un troisième match capital en demi-finale des playoffs. Et dès le début du match, les deux formations vont montrer beaucoup d’envie. Chaque équipe va mettre de l’intensité. Elles se rendent coup sur coup. Et c’est le DUC qui va prendre l’avantage à la fin du premier quart temps (14-16). La Jeanne d’Arc doit donc réagir afin d’éviter que le DUC prend le large. Le second quart temps démarre donc avec la même intensité. Cette fois-ci, c’est la JA qui est aux commandes. Les bleus blancs vont renverser le scénario et remportent largement le 2ème quart temps (19-13). Un réveil qui permet à la Jeanne d’Arc de mener. Une petite avance de 4 points (33-29) qui va permettre au club dakarois de faire la course en tête en seconde période.

De retour de vestiaires, la JA continue sur sa lancée. Malgré la volonté du DUC de réduire l’écart, la Jeanne d’Arc a tenu le rythme. Elle remporte le troisième quart temps (19-16). Ce qui lui permet d’accentuer son avance. La Jeanne d’Arc entame ainsi le dernier acte avec une avance de7 points (52-45). Le JA va se mettre en mode gestion. Le dernier quart temps sera parfaitement négocié par les hommes de Mohamed Sène. Ce dernier acte se termine sur un score nul (12-12). Le DUC n’a pas su capitaliser sur sa belle entame de partie. Le Dakar Université Club s’incline ainsi (64-57). Avec cette victoire, la JA se qualifie en finale où elle va affronter l’AS Douanes.

