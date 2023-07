Nottingham Forest poursuit son recrutement estival avec l’objectif de renforcer son effectif dans tous les secteurs de jeu. Après les arrivées d’Ola Aina, Anthony Elanga et Chris Wood, les Reds souhaitent à présent renforcer leur poste de latéral gauche. Et la formation de Steve Cooper semble se rapprocher de sa priorité. Evoquée ces dernières, la piste menant à Ismail Jakobs se précise.

Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, Nottingham Forest est en négociations avancées avec l’AS Monaco pour le recrutement de l’international sénégalais. Le joueur de 24 ans est d’accord pour rejoindre la Premier League. Affaire à suivre donc. À noter qu’Ismail Jakobs était annoncé dans le viseur de l’Union Berlin et de l’Eintracht Francfort pour un retour en Bundesliga.

