Depuis quelques semaines, Sadio Mané est annoncé sur le départ du Bayern Munich et envoyé de plus en plus fortement en Arabie saoudite, dans le club d’Al-Nassr. Alors que les dirigeants bavarois ont quelques fois botté en touche, chaque fois interrogé sur l’avenir de l’attaquant sénégalais, ils viennent cette fois de confirmer qu’il existait bel et bien des négociations entre les parties.

« Le FC Bayern en a été informé (des discussions entre le clan de Sadio Mané et Al-Nassr. Mais ce ne sont que des discussions pour l’instant », a déclaré le président du club allemand, Herbert Hainer, à Sky Germany. La même source indique toutefois que ces négociations sont loin d’être terminées, d’autant que le Bayern Munich s’attend à une offre à hauteur de 32 M€ bonus compris.

Pour l’instant, Al-Nassr n’aurait pas encore fait de propositions et il n’y aurait donc pas d’accord entre clubs. En attendant, Sadio Mané continue de s’accrocher et se montre impliqué dans les séances d’entraînement, ce qui ne dérangerait pas son entraîneur Thomas Tuchel qui a donné son aval pour se séparer de l’ancien joueur de Liverpool. Les prochains jours s’annoncent intenses.

ℹ️ President Herbert Hainer about the meeting between Mané’s agent and @AlNassrFC:

„FC Bayern has been informed about this. That's part of good style. But these are just talks for now.“ @SkySportDE 🇸🇳 https://t.co/OyAxN5YhFg

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 26, 2023