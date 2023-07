Le Maccabi Haïfa a été surpris, mercredi soir en Moldavie, par le FC Sheriff Tiraspol (1-0), au deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions.

Le Maccabi Haïfa se retrouve dos au mur. Après s’être qualifiée sans grandes difficultés au deuxième tour préliminaires de Ligue des Champions en se disposant de Ħamrun Spartans Football Club, la formation de Messay Dego est tombée sur un os ce mercredi. Opposé au FC Sheriff Tiraspol avec Abdoulaye Seck, le club israélien a été battu sur la plus petite des marges.

Dominateur, le Maccabi Haifa a été surpris par un but à la 27e minute marqué par le milieu marocain Amine Talal, et n’aura jamais réussi à revenir au score. Il faudra alors se montrer beaucoup plus tranchant au Stade Sammy-Ofer la semaine prochaine pour tenter de renverser le FC Sheriff Tiraspol pour rejoindre HŠK Zrinjski ou le ŠK Slovan Bratislava au troisième tour préliminaire.

