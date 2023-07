Les Jeux olympiques de Paris de 2024 avancent à grand pas. A une année de cet évènement sportif planétaire, les présidents de fédérations, les officiels du Comité International Olympique (CIO) et des autorités françaises s’étaient donnés rendez-vous à Paris pour la cérémonie d’envoi des invitations.

Président du Comité national olympique et sportif sénégalais et membre du CIO, Mamadou Diagna Ndiaye a pris part à la dite cérémonie. Accompagné, entre autres, du président du CIO, Thomas Bach, du ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques français, Amélie Oudéa-Castéra, et du maire de Paris, Anne Hidalgo, ils ont passé toute la journée à visiter les chantiers et ont eu un déjeuner offert par les officiels français.

Notons que le compte à rebours a été lancé, par OMEGA partenaire historique et chronométreur officiel.

Avec Stades