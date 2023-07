A deux jours du coup d’envoi de l’AfroBasket 2023 (28 juillet – 5 août ), les Lionnes ont effectué leur dernier match amical face à la RDC. Une victoire au Kigali Arena pour bien entamer la reconquête du titre.

Dans un match qu’elles ont dominé, Aya Traore et ses coéquipières ont battu la RDC (71-53). Le Sénégal menait déjà le score à la mi-temps (33-23) malgré le duel serré lors du premier quart temps qu’elles ont perdu (10-11). Les Lionnes ont pris le large lors du 3e quart temps (63-38).

Notons que l’équipe nationale dirigée par Moustapha Gaye est à Kigali depuis samedi passé et a perdu son premier match amical face au Mozambique (70-69).

Rappelons que le Sénégal est logé dans le groupe C avec le Mali et l’Ouganda et fera son entrée en lice samedi.

wiwsport.com