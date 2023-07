Pour n’être jamais monté sur le podium africain, l’Ouganda est sans doute un petit poucet devant la nation la plus titrée de cette compétition. Premiers adversaires du Sénégal à l’AfroBasket 2023, les Gazelles veulent juste faire mieux que leurs précédentes sorties. Elles ne comptent que deux participations à ce rendez-vous continental. Toutefois, elles disposent d’une bonne équipe que tous, ont envie de découvrir à Kigali.

L’OUGANDA S’EST DONNÉ LES MOYENS DE SES AMBITIONS

Après avoir raté les trois dernières éditions de l’AfroBasket Féminin, l’Ouganda revient sur la scène continentale après une 10e place en 2015. Ce qui explique leur objectif de vouloir améliorer leurs performances. Plusieurs changements ont été notés dans l’effectif qui sera dirigé par un nouvel entraîneur-chef. L’équipe nationale travaille sur un projet à long terme avec, notamment, les jeunes pour peser sur le basket continental. Cette 26e édition de l’AfroBasket marque une nouvelle ère pour l’Ouganda qui affiche beaucoup d’ambitions sans s’enflammer !

Les Ougandaises vont bénéficier de leur position géographique d’être le voisin du pays hôte. Cette fois-ci, les Gazelles feront un court voyage pour se rendre chez leurs voisins, le Rwanda. Les joueuses pourront sans doute miser sur leur public qui l’a poussé vers la qualification en terminant deuxièmes des joutes de la Zone 5 à Lugogo, derrière l’Egypte. Logé dans le groupe C avec le Sénégal et le Mali, l’Ouganda n’a pas bénéficié d’un tirage facile. Les techniciens des Gazelles en sont conscients. « Nous allons nous préparer à affronter des adversaires de taille dans notre poule. Le fait d’affronter le Sénégal et le Mali en phase de groupe pour notre retour à la compétition est un test important » a déclaré Nicolas Natuhereza qui était l’entraîneur-chef jusqu’à l’arrivée de l’espagnol Alberto Antuna (32 ans). Notons que l’Ouganda a disputé un match amical la semaine passée face à une sélection du championnat local, qu’il a remporté (78-61).

OTTO/DILLARD, YACINE/LAMUNU CES SIMILITUDES ENTRE LE SÉNÉGAL ET L’OUGANDA !

En 2023, c’est la meneuse de jeu Flavia Oketcho qui va diriger la troupe à Kigali. La capitaine des Gazelles a disputé l’AfroBasket 2015. C’est d’ailleurs la seule dans l’équipe à compter cette expérience. A ses côtés, quatre joueuses qui évoluent dans le championnat local Evelyn Nakiyingi, Ritah Imanishimwe, Brenda Ekon et Hope Akello. L’équipe s’est aussi rajeunie avec les présences de Lydia Babirye (18 ans) et Maria Najjuma (19 ans) qui comptent des expériences en catégories inférieures sur la scène continentale. En plus de Mélissa Akullu (24 ans), Jane Asinde (23 ans) et Priscille Abby qui apportent leurs expériences de l’étranger notamment les Etats-Unis.

Claire Lamunu et Jannon Otto complètent le groupe des 12 joueuses. Les yeux seront rivés sur ces deux joueuses pour des raisons bien différentes. La dernière citée est une américaine naturalisée qui a été déterminante lors de la qualification de l’équipe pour l’AfroBasket avec 87 points inscrits en cinq matchs disputés. Lors de leur dernier match amical, elle comptait 27 points. La star américaine de l’équipe qui dispose de la nationalité ougandaise depuis février passe est la Cierra Dillard comme au Sénégal, attendue pour hausser le niveau de l’équipe. Otto l’a déjà commencé et se positionne comme une joueuse à surveiller pour les Lionnes. A côté de la joueuse de 26 ans, l’Ouganda va compter aussi sur Claire Lamunu, 30 ans. On ne la présente plus dans le basket ougandais pour son expérience (elle faisait partie du groupe qui s’est qualifié pour l’AfroBasket 2015 mais n’a pas été retenu pour le 12) et son talent. Mais pour être resté deux ans sans jouer, mettant en pratique ses diplômes en biochimie aux Etats-Unis, sa présence dans l’effectif fait parler. La réponse sur le parquet est très attendue par les Ougandais … Une situation que vit une joueuse sénégalaise Yacine Diop.

