Un sujet qui a forcément été abordé par le coach Thomas Tuchel en conférence de presse. Interpellé par la presse sur le sort de ses joueurs en instance de départ comme précisément Sadio Mané et Sommer, le technicien allemand s’est montré plutôt flou dans sa réponse. « On est concentrés sur nos joueurs qui sont là. On n’est pas la première équipe à faire des changements. C’est la situation avec laquelle on doit vivre. On n’y pense pas trop souvent. On est là pour travailler et repousser nos limites », s’est défendu le patron des Bavarois.

Il y a une semaine, Thomas Tuchel avait fait une sortie polémique qui indiquait à Sadio Mané son sort réservé pour cette nouvelle saison s’il restait en Bavière. Une position qui poussait l’international sénégalais vers la sortie alors qu’il courtisé et annoncé proche de rejoindre Al Nassr. Suivons de près !

Tuchel on players on the trip who could still leave (Mané, Sommer): "We're focused on our players who are here. We're not the first team to make changes. This is the situation we have to live with. We're not thinking about that too often. We're here to work and push our limits" pic.twitter.com/QKROSmowdV

