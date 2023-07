Annoncé avec insistance du côté de Troyes, Mouhamed Diop, joueur de Kocaeslispor, s’est officiellement engagé avec l’ESTAC ce mardi et sera lié au club troyen jusqu’en 2028.

Relégué en Ligue 2 à l’issue de la saison dernière, Troyes continue de se renforcer pour bien mener sa mission remontée. Et avec des espoirs sénégalais et anciens pensionnaires du Dakar Sacré-Cœur, l’ESTAC pense pouvoir y arriver. Quelques jours après l’officialisation de l’arrivée du défenseur Abdoulaye Niakhaté Ndiaye (21 ans) en provenance de l’OL Troyes vient en effet de s’offrir Mouhamed Diop (22 ans).

Le milieu de terrain arrive en provenance du club turc de Kocaeslispor et a signé un contrat de cinq ans, soit jusqu’en 2028. Prêté au FC Sheriff Tiraspol la saison dernière, Mouhamed Diop a été auteur d’une très belle saison en Moldavie, participant à un total de 35 matchs, marquant 7 buts et délivrant 3 passes décisives. Ses prestations en Ligue Europa Conférence League ont été remarquables et remarquées.

🇸🇳 Le milieu de terrain, 𝗠𝗼𝘂𝗵𝗮𝗺𝗲𝗱 𝗗𝗶𝗼𝗽 est officiellement Troyen. Il s'est engagé avec le club jusqu’en juin 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣ ! 😏 Le communiqué 👉 https://t.co/WgLS1tpmsE#TeamESTAC 🔵⚪️ pic.twitter.com/gFUU0aEiv8 — ESTAC Troyes (@estac_officiel) July 25, 2023

