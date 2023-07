Après deux semaines passées en Espagne et en Suisse pour se préparer en marge de son combat contre Bayer Mandione, Bébé Diène est de retour au pays avec l’envie d’atteindre les sommets de l’arène.

Même s’il n’a pas duré dans le vieux continent, Bébé Diène (Écurie Soumbédioune) assure que le temps passé là-bas a été mis à profit. Futur adversaire de Baye Mandione le 13 août, le tombeur de Gackou 2 a déclaré que son ambition au delà de battre le lutteur de Thiaroye, est de devenir roi des arènes.

« Je me suis bien préparé entre la Suisse et l’Espagne. En deux semaines, j’ai acquis de l’expérience et j’ai travaillé mon mental pour être prêt à affronter Baye Mandione. Mes coachs m’ont bien encadré et on a mis en place notre stratégie pour le jour j. Je prie pour que Dieu m’accorde la victoire et je demande à mes supporters de Fass, Rebeuss, Grand Dakar, Niarry Tally de venir en masse me soutenir. Comme je l’ai dit avant, je suis en mission, et c’est mon père Kairé qui me montre le chemin à suivre. Mes ambitions dans la lutte dépassent largement Baye Mandione, je suis là pour reprendre la place qui m’est dûe et devenir roi des arènes » a déclaré le lutteur qui a eu des démêlés avec la justice récemment.

