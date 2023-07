En partant pour les jeux de la francophonie prévus du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa (RD Congo), les sportifs du Sénégal ont reçu le drapeau national, hier aux Musées des civilisations africaines, des mains du premier ministre et ministre des sports, Amadou Ba.

Le Premier Ministre, chargé du sport, Amadou Ba s’est prononcé lors de la cérémonie de remise du drapeau à la délégation sénégalaise partant pour les Jeux de la Francophonie 2023. « Notre pays sera représenté par une forte délégation d’environ 165 membres pour les jeux de francophonie prévus du 28 juillet au 6 août 2023. En matière d’activité sportive, le Sénégal est engagé en athlétisme, basket féminin, cyclisme, handisport, judo, lutte africaine, football, tennis de table », explique d’entrée le premier ministre et le ministre des sports, Amadou Ba.

Il poursuit en rappelant le niveau du Sénégal face à la concurrence et le génie notamment lors de la précédente édition. « En 2017, à Abidjan, notre pays était classé 4e avec 27 médailles, (10 or, 9 argent et 8 bronze). Si on prend en compte les 54 états membre de l’organisation internationale de la francophonie, on peut valablement considérer ce résultat appréciable ainsi que la place de notre pays parmi les grandes nations sportives de l’espace francophone. Votre devoir à Kinshasa, chers sportifs, est donc d’honorer ce rang et cette place en faisant plus et mieux », a déclaré Monsieur le Premier Ministre, Amadou Ba.

Seydina Omar Diagne, SG de CNOSS « Toutes les conditions sont réunies pour faire les différences »

“Je m’adresse à l’ensemble de la délégation sportive pour vous dire que toutes les conditions ont été réunies. Le ministre des sports a donné des instructions au secrétaire général du ministère pour que, vous athlète soyez dans les meilleure condition possibles. On va vivre de grands jeux avec vous. Vous n’aurez pas du tout à vous plaindre, vous allez vous rendre compte que le Sénégal fera partie des pays les mieux équipés, des pays qui auront tout ce dont un Etat doit donner à son peuple.’’

Aujourd’hui, nous pouvons dormir en paix en sachant que nous allons participés à ces jeux dans les meilleures conditions. Le défi, c’est à nous de le relever parce que le président de la république, le premier ministre et le ministre des sports, ont tout fait. Donc c’est à nous de faire les différences en montrant que nous sommes les Lions. Notre objectif sera de faire mieux que lors de notre participation en 2017. Je sais que vous en êtes capables.’’

Amath Faye, Porte-drapeau « Nous donnerons corps et âme »

“Merci à l’état du Sénégal pour les efforts consentis afin de nous permettre de participer à ces jeux de la francophonie. Nous sommes conscient d’avoir été choisis parmi tant d’autre sportifs raison pour laquelle nous donnerons corps et âme pour assurer une belle représentation du Sénégal. C’est un réel plaisir, pour nous, de porter les couleurs de notre chère nation. A tous mes amis sportifs je vous dit bonne chance.”

