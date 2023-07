Premier club sénégalais à atteindre la finale de la Basketball Africa League, l’AS Douanes est un club paramilitaire qui s’est imposé comme une valeur sûre du basketball local. Malheureusement, l’équipe ayant réalisé cet exploit sera décimé à moitié. Dans cette interview avec le Lieutenant-Colonel Cheikh Diop, président du club, il va revenir sur cette prouesse et sur comment ils vont faire pour continuer à briller sur la scène nationale et titiller les sommets africains.

Cela fait maintenant près de 2 mois que la finale de la Basketball African League s’est jouée, avec du recul, quel bilan faites-vous de la participation de l’AS Douanes ?

D’abord, je peux dire que c’est un sentiment de fierté surtout avec le recul, on se rend compte de l’exploit que les joueurs ont réalisé. Parce dans le chaud de l’action, on n’imaginait pas que l’équipe puisse arriver à ce stade de la compétition. N’oublions pas que l’AS Douanes est un club amateur. Alors que lors de la BAL, on était confronté à des équipes professionnelles, des équipes de renom qui ont beaucoup plus de moyens que l’AS Douanes et malgré tout ceci, on est parvenu à aller jusqu’en finale. C’est une prouesse et je pense que c’est un message fort pour le basketball sénégalais.

On imagine que même si l’AS Douanes n’était pas attendu à ce niveau, cette défaite en finale n’était pas facile à avaler mais qu’est-ce-qui a permis à l’équipe d’atteindre ce stade de la compétition ?

Bon, je pense qu’il faut saluer les efforts qui ont été déployés par l’AS Douanes. N’oublions pas que c’est une compétition budgétivore qui demande beaucoup de moyens. On a eu l’accompagnement du ministère des sports, du ministère des finances et du budget mais aussi de la Direction Générale des Douanes. Je me permets de remercier notre Directeur Général, l’inspecteur général d’Etat Abdourahmane Dieye. Il nous a beaucoup soutenu afin qu’on puisse arriver à ce niveau de compétition. L’autre point sur lequel il faut s’appuyer pour justifier le parcours de l’AS Douanes, c’est le staff technique aussi. On a eu de bons recrutements. Je pense que ça a pesé sur la balance. Parce que lors de notre première participation à la Basketball Africa League, on a vu qu’on n’avait pas fait un bon recrutement. Mais c’était dû à beaucoup de circonstances comme la Covid qui font que lors de la première saison nous n’avons pas eu le temps de scruter les joueurs et de mobiliser les moyens financiers. Du coup nous avons bâcler la préparation. Avec cette troisième saison, on a eu un recrutement de taille avec l’apport des Américains comme Crawford, Matthew et Michael qui nous ont été d’un apport considérable. Je n’oublie pas aussi nos joueurs locaux qui ont montré la valeur de notre basket.

Et quels sont les conséquences de leurs bonnes prestations ?

Si on a vu que l’année prochaine je risque de perdre beaucoup de joueurs, il y a trois qui sont annoncés le départ, c’est aussi dû à leur bonne prestation durant la BAL. C’est tout le mal qu’on leur souhaite parce que nous sommes un club formateur. Notre souhait, c’est simplement de former les jeunes à participer à la politique sportive de l’Etat, aider les jeunes à avoir des lendemains meilleurs.

A quel niveau selon vous le basketball sénégalais doit s’améliorer pour atteindre les pays comme l’Angola ou ceux du Maghreb ?

Hormis les moyens financiers, il faudra investir sur la formation à la base parce qu’on n’a presque pas de championnat de petite catégorie et ce qui est extrêmement grave. Parce que c’est ce qui prépare l’équipe nationale. Si vous voyez aujourd’hui le football sénégalais en train de revivre, c’est parce qu’on a eu des clubs formateurs. On a vu Diambars, on a vu Génération Foot et d’autres écoles de football qui émergent. Il faut forcément à la base une bonne formation pour avoir un vivier qui va servir l’équipe nationale A. Je pense que cet exemple devrait servir au basketball. Il faut qu’on ait des centres de formations à la base. Il faut qu’on ait des compétitions à la base. Je ne peux pas comprendre qu’on soit pratiquement à la fin de la saison et il n’y a pas de compétitions de petite catégorie. C’est inadmissible. Auparavant, nous quand on jouait au basket, tous les mercredis, tous les samedis, on jouait le championnat de petite catégorie. Il y avait l’UASSU. Et c’est ce qui faisait que le Sénégal parvenait à produire des basketteurs de qualité.

L’AS Douanes est déjà considérée comme une référence en matière de Basketball au Sénégal. Qu’est-ce qu’elle pense faire pour asseoir cette réputation et apporter sa pierre à l’édifice ?

A notre niveau, on est en train de mettre en place un centre de formation pour les jeunes basketteurs. On a l’accord de l’autorité. On a l’assiette foncière. On est en train de voir comment faire pour mettre en place cette académie. Pour qu’on puisse après, vivre de ça aussi. Car, il faut que les clubs puissent avoir des moyens financiers pour pouvoir vivre. Lorsque vous formez un jeune à la base et qu’il va jusqu’en sénior et qu’il s’expatrie, au moins, il y a un retour sur investissement pour pouvoir faire vivre les clubs. Mais avec le basket, ce n’est pas possible. L’année prochaine, c’est sûr que l’AS Douanes va perdre 80% de ses joueurs, mais en retour, elle n’aura absolument rien du tout. Il faut qu’on corrige ça. Il faut que les clubs vivent de ce basket, quand ils vendent un joueur, au moins qu’ils puissent avoir un retour sur investissement. C’est ce qui fait vivre un club.

Après tout ce que vous venez d’évoquer, est-ce qu’on peut dire que l’AS Douanes, repose entièrement sur la Douane Sénégalaise ?

Au fait, l’AS Douanes est financée par les agents des Douanes, à partir des cotisations de ces agents. Mais il y a une subvention octroyée par l’autorité, pour aider l’équipe. Il n’y a pas que le Basket. Il ya le football, il y a l’athlétisme, il y a le tir. Il y a tous ces sections qui constituent l’AS Douanes mais par rapport aux moyens, il faudra penser à avoir des sociétés qui viennent appuyer ces équipes.

Nous constatons une domination sans partage de l’AS Douanes sur la scène nationale avec récemment une victoire finale en Coupe Saint-Michel et un autre titre de champion du Sénégal qui lui tend les bras, qu’est-ce qui est à l’origine de ce succès ?

Je pense que c’est la discipline et l’organisation. On est un club paramilitaire. Donc c’est la discipline, c’est la rigueur et la constance mais aussi c’est une bonne gestion des finances. Parce que la motivation, la rémunération, tout ça c’est important, mais la discipline et la rigueur ont une grande place. Je pense que c’est ça la recette qui fait que chaque année l’AS Douanes se positionne bien pour être champion ou vice-champion. Mais cette année, on a de la concurrence. D’autres équipes sont tirées vers le haut. Il y a la Jeanne d’Arc, le DUC et l’ASC Ville de Dakar qui sont de sérieux prétendants et on est conscient de cela. On va se remobiliser et dire que ce n’est pas encore acquis. On va tout faire pour défendre notre titre et retourner à la BAL.

Vous avez évoqué un peu plus haut, la probabilité de la création d’un centre de formation. Pouvez-vous nous parler un peu plus de ce projet ?

Nous sommes en train de finaliser les plans et je pense que le principal problème qu’on avait au niveau de l’AS Douanes, c’est la base affective. On veut installer ce centre près de là où on a une population douanière qui est importante, par exemple à Colobane, on a une cité là-bas. Il y a une assiette foncière qui est dédiée à l’érection d’un terrain de basket et on est en train de travailler avec les autorités pour finaliser ce projet enfin. Pour qu’on ait non seulement un terrain pour former les enfants des douaniers, population environnante mais aussi ça nous permettrait d’avoir des supporters. Parce que souvent quand on joue si on n’a pas d’élèves à l’école des douanes, on a du mal à mobiliser, on est obligé de se baser des supporters d’autres équipes.

On a vu récemment qu’on vous a interdit de vous entrainer à nouveau au Stadium Marius Ndiaye. Où est-ce que vous entrainer maintenant ?

On est au-niveau de Jaraaf et à la piscine olympique pour les petites catégories. Je profite de l’occasion pour remercier l’ASC Jaraaf. Mais on se bat pour qu’on ait notre terrain, le plus rapidement possible pour assurer la formation à la base, compétir et aller de l’avant.

Quel appel lancez-vous aux autorités nouvellement élues du basketball sénégalais ?

Je profite pour souhaiter mes vœux de réussite au président Me Babacar Ndiaye et à toute son équipe pour le dire que cette fois-ci, ils ont les cartes en mains pour mettre en œuvre cette stratégie qui permettra au basketball sénégalais de reprendre sa place. Car le Sénégal est un pays qui regorge de ressources humaines de qualité dans le sport. Ce n’est pas normal qu’on se mette à jouer les seconds rôles ou qu’on soit derniers de la classe. Le Sénégal a un rôle à jouer et nous avons les potentiels et les moyens d’y arriver. Je leur souhaite bonne chance et que les gens se concertent encore, que les querelles soient mises de côté pour qu’on puisse aller vers l’essentiel.

wiwsport.com