Albert Boughazelli a probablement marqué le grand coup de maître en National 1 cette saison. En plus de réaliser son objectif de propulser Niarr Tally en Ligue 2, l’ailier sénégalais s’empare du titre de meilleur joueur avec ses 15 passes décisives et 5 buts.

Un pari fructueux pour l’ancien joueur de Génération Foot, passé notamment à Ndiambour ou encore à Dakar Sacré-Cœur, désormais libre de tout contrat et qui souhaite explorer d’autres opportunités plus intéressantes. Il a répondu aux questions de wiwsport après avoir remporté la finale du championnat National 1 devant l’US Yoff (2-1).

Entretien.

Bravo pour votre titre, mais n’était-ce pas un match très difficile contre l’US Yoff que vous avez finalement battu ?

C’était un match très difficile, surtout au début. En première mi-temps, nous avons été submergés et avons eu du mal à améliorer notre jeu. Cependant, à la mi-temps dans les vestiaires, le coach nous a remobilisés en donnant des instructions qu’on a suivies au retour, ce qui nous a permis de gagner le match (2-1). Bien que le jeu puisse être amélioré, c’était une finale et cela ne devrait pas être facile.

Qu’est-ce que vous ressentez après avoir été élu meilleur joueur National 1 ?

Je tiens d’abord à vous remercier. Pour commencer, ce trophée est dédié à mon père Maurice, que la paix et le salut soient sur lui. Je suis ravi de l’avoir gagné, mais cela s’applique également à toute l’équipe car sans le collectif, ce n’aurait pas été possible. De plus, je tiens à exprimer ma gratitude au coach et au staff aux dirigeants qui ont fait un travail remarquable. Je suis très content et fier.

Comment avez-vous vécu votre toute première saison avec Niarry Tally, qui s’est avérée être un succès ?

Je peux vraiment dire que, grâce à Dieu, j’ai fait une bonne saison. Et, comme je l’ai dit tantôt, ça a été possible grâce à mes coéquipiers. C’était un travail d’équipe. Je suis arrivé ici avec une grande ambition et un objectif clair : aider l’équipe à retrouver la Ligue 2. Je suis maintenant à la fin de mon contrat après avoir signé pour une saison. On verra…

Qu’est-ce qui vous a poussé à rejoindre Niarry Tall et à jouer à un niveau inférieur comme le championnat national1 ?

Niarry Tall est une formidable équipe pleine d’histoires. Jouer dans cette équipe est un privilège. Ma motivation était d’amener l’équipe à la ligue 2. De plus, ce n’était pas la première fois. Avec Dakar Sacré Cœur, qui était à l’époque en Ligue 2. On avait réussi à le faire monter en Ligue 1. C’est donc une réalisation remarquable. Bien que cela soit difficile, nous avons atteint notre objectif.

Maintenant que vous avez atteint votre objectif, allez-vous continuer avec Niarry Tally ou rechercher d’autres aventures ?

Je n’ai pas besoin de prendre de décisions à la hâte. En ce moment, je suis en vacances, mais nous en saurons plus tard. Le moment venu, je consulterai ma famille et prendrai une décision.

Au vu de votre bonne saison, probablement des clubs vous surveillent ?

Il y a effectivement des clubs qui me contactent, mais je préfère ne pas en parler jusqu’à ce que j’arrive à la bonne décision et que je l’annonce.

Vous préférez-vous rester au Sénégal ou voyager dans un autre pays ?

Il est évident que tout le monde rêve de quitter le pays. Avoir un contrat avec des clubs européens ou du golfe afin de subvenir aux besoins de la famille.

wiwsport.com