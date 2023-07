La cérémonie de remise des récompenses du football africain, les CAF Awards 2022, aura lieu le 11 décembre prochain, a annoncé la Confédération africaine de football (CAF) dans un communiqué publié sur son site internet. Comme en 2022, le Maroc sera l’hôte de l’événement.

« Les prestigieux CAF Awards feront leur retour le 11 décembre 2023 au Maroc pour célébrer les acteurs du football africain. Grâce au succès de l’événement organisé l’année dernière à Rabat, la capitale marocaine, qui a vu l’attaquant sénégalais Sadio Mané et l’attaquante nigériane Asisat Oshoala sacrés meilleur joueur et de la meilleure joueuse de l’année, la CAF distinguera une nouvelle fois les acteurs du football africain lors d’une cérémonie de prestige dans le royaume chérifien. La période considérée pour les CAF Awards 2023 s’étend de septembre 2022 à juin 2023« , indique le communiqué.

Les awards récompenseront les meilleurs joueurs de club et les internationaux qui se sont illustrés lors de la saison écoulée, avec en point d’orgue le couronnement du Joueur africain de l’année de la CAF dans les catégories masculine et féminine. Plusieurs catégories seront en lice, en plus des prix tant convoités de joueur et joueuse de l’année, notamment le joueur interclubs de l’année, le jeune joueur de l’année, l’équipe nationale de l’année, l’entraîneur de l’année, le club de l’année et le but de l’année. On retrouvera également, le prix de la Joueuse Interclubs de l’année, qui a été introduit l’année dernière après le lancement réussi de la Ligue des Champions Féminine de la CAF.

wiwsport.com