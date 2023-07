Hormis la médaille d’argent décrochée par Amar Diokh dans l’épreuve blitz en élite chez les Vermeils, le Sénégal a littéralement fait pâle figure aux 51èmes Mondiaux de scrabble francophone clôturés hier dimanche à Bulle, en Suisse.

Ils sont partis dans la plus grande discrétion à Bulle pour les besoins de la 51ème levée du scrabble planétaire et ils risquent également de rentrer aussi de la même façon. Il s’agit bien sûr des quatre Lions du scrabble qui étaient engagés sur les différents plateaux suisses. On y recense Babacar Mbengue, Mamadou Guène, El Hadji Malick Ndiaye (président de la Fédération) et Amar Diokh (unique médaillé de cette Team).

El Hadji Malick Ndiaye revient sur les péripéties du voyage vers Bulle et les conditions de jeu une fois sur les lieux de la compétition.

« On a quitté le Sénégal dans des conditions particulièrement compliquées. On a cherché et obtenu des billets pour partir. Je m’abstiendrai d’entrer dans certains détails. Amar Diokh nous a trouvé sur place. Bulle, on a fait les inter-nations ou chaque pays devait présenter 2 équipes de 3 pour faire un total de 6. On n’était pas dans ces dispositions et on a du présenter une seule équipe car on était 4 joueurs y compris moi le président. C’était très difficile pour nous même si on s’est inscrit sur tous les tableaux. En élite, en Paires plus précisément on a pu atteindre la finale, élite on a pu glaner des points de performance et les joueurs ont pu avancer dans le classement car le niveau à Bulle était très haut.»

Il poursuit : «En classique, on a fait ce que l’on a pu. L’unique médaille sénégalaise est en argent obtenue en élite blitz plus précisément chez les vermells avec Amar Diokh. C’est l’unique satisfaction de la compétition. On a gagné tout de même des points sur le classement international en élite et en duplicate. Babacar Mbengue et Mamadou Guéne ont pris beaucoup de points. Ils vont monter en grade ou classement mondial. La journée du dimanche était réservée à l’AG et j’étais présent en ma qualité de 1er vice-président représentant le président de la confédération empêché, Guéne comme Directeur administratif de cette même instance. Le Sénégal fait partie des 5 pays acceptés au vote. Il y a tout de même 1 voix pour Confédération africaine. Après place a été faite au Forum pour l’Afrique afin d’exposer nos doléances à la face du monde.»

Se projeter vers les 8emes Championnats d’Afrique de scrabble francophone (CHAMPAS) prévus en avril 2024 en terre ivoirienne et les 52èmes Mondiaux de juillet de la même année du côté de Vichy (France). Tels sont les deux prochains objectifs de la Tanière, une fois de retour à Dakar dans les heures à venir.

Avec Record