Très sûr de lui et de sa communication, l’attaquant sénégalais a l’ambition de marquer son empreinte à Chelsea.

Nicolas Jackson a démontré sur ces dernières semaines, à ceux qui n’y croyaient pas, qu’il fait bel et bien partie des meilleurs espoirs du football en ce moment et des tous derniers joueurs sur qui Chelsea peut s’appuyer pour bien mener sa reconstruction. Auteur d’une fin de saison exceptionnelle du côté de Villarreal, l’attaquant sénégalais a confirmé son ascension fulgurante, autant en sélection que dans son nouveau club.

En deux matchs de préparation avec Chelsea, le joueur de 22 ans a délivré trois passes décisives et marqué un but. Un départ canon qui le place déjà dans la liste des incontournables dans l’effectif de Mauricio Pochettino à l’approche du début officiel de la campagne 2023-2024. Comparé à plusieurs joueurs, dont Didier Drogba, Demba Ba et même Eden Hazard, Jackson n’a pas caché son ambition de suivre les pas de ces trois-là.

Dans un entretien accordé à son club, l’ancien joueur du Casa Sports a même confessé sa volonté de faire mieux que ces idoles. « Marquer pour Chelsea est quelques chose de très, très grand. J’espère être un grand joueur pour ce club. Si je peux avoir autant de succès que Drogba, Demba Ba et Eden Hazard, alors je serai heureux. Ce sont des légendes de Chelsea. Si je veux être considéré comme une légende, je dois être encore meilleur qu’eux ».

« Il y a des similitudes entre Pochettino et Unai Emery »

S’il veut atteindre son objectif, Nicolas Jackson devrait forcément cravacher dans un milieu où rien ne sera offert à personne. Mais pour l’instant, tout semble aller dans le bon sens. « Les choses vont très bien, je suis très heureux en ce moment. Il fait très chaud mais j’ai l’habitude, c’est pareil en Espagne et au Sénégal. Les séances ne sont pas trop dures, ça va bien. Je suis habitué. Il y a des similitudes entre Pochettino et Unai Emery, qui m’a eu à Villarreal. »

Enfin, Nico souligne la bonne cohésion avec ses nouveaux partenaires et son intégration londonienne. « Je m’entends avec tout le monde. Je parle à tout le monde. On se détend ensemble. Nous jouons aux cartes, jouons à des jeux quand nous ne nous entraînons pas. La vie passe vite. De retour en Angleterre, je serai toujours dans un hôtel. Mais ensuite, j’achèterai une maison près de Cobham (lieu du centre d’entraînement de Chelsea. »

wiwsport.com