C’est fait ! Ismaïla Sarr peut être considéré comme un joueur de l’Olympique de Marseille. L’ancien rennais rejoint donc le club phocéen pour une durée de 5 saisons après 4 saisons passées sous les couleurs de Watford. Le montant du transfert est de 11 M€ selon les informations de Fabrizio Romano qui précise que des bonus sont inclus dans l’opération.

Longtemps annoncé partant mais toujours resté chez les Hornets, Ismaïla Sarr avait été le transfert le plus cher de l’histoire de Watford lorsqu’il débarquait à Vicarage Road, en 2019. Le transfert ne devrait pas tarder à être officialisé par les deux clubs.

Ismaïla Sarr has just completed medical tests and signs until June 2028 as new OM player. ⚪️🔵🇸🇳 #OM

Exclusive story confirmed.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2023