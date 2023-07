Alors qu’un accord entre Sadio Mané et AL Nassr avait déjà été trouvé la semaine dernière, le club saoudien se serait aussi entendu avec le Bayern Munich autour des termes du transfert de la Star sénégalaise.

On se rapproche de plus en plus du transfert de Sadio Mané vers Al Nassr. Poussé vers la sortie au Bayern Munich où il n’est plus dans les premiers choix de Thomas Tuchel, le Ballon africain est en passe de rejoindre le club de Cristiano Ronaldo. D’accord pour rejoindre Al Nassr pour une durée de 3 ans et un salaire compris entre 35 et 40 M€ par an, Mané est à un pas de rejoindre ses compatriotes Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy en Arabie Saoudite.

Selon nos dernières informations, les deux clubs sont parvenus à un accord de principe autour des termes de l’opération et Al Nassr devrait formuler une offre formelle au Bayern. En effet, nos sources précisent que l’offre du club saoudien est sous réserve de la validation de l’opération par la Saudi League Pro et la Fédération saoudienne de football. De leur côté, Sadio Mané et le Bayern auraient donné au club saoudien jusqu’à mercredi pour finaliser et boucler le transfert.

Pour rappel, en raison d’un litige lié à un transfert avec ses homologues de Leicester, Al Nassr a été interdit par la FIFA d’enregistrer des nouvelles recrues sur trois périodes de transferts (délais non encore précisés).

مصادر #عكاظ :

الدولي السنغالي ساديو ماني ونادي بايرن ميونخ يمنحان نادي #النصر مهلة حتى الأربعاء القادم لإنهاء صفقة تعاقد النصر مع ساديو ماني بعد أن تم الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد.@falahsport #عاجل #ان_تكون_اولا https://t.co/3DP5iRfI7h pic.twitter.com/fmGnMdbT02 — عكاظ الرياضية (@Okaz_Sports) July 23, 2023

