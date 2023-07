Carlos Mendes Gomes a rejoint Bolton Wanderers FC, nouvellement promu en Championship. L’ancien joueur de Luton Town et de Fleetwood Town a paraphé un contrat de 3 ans.

Le natif de Yeumbeul a changé de couleurs cet été après une saison marquée par un prêt à Fleetwood Town. L’attaquant hispano-sénégalais de 24 ans a quitté Luton Town et son arrivée a été officialisée ce lundi par Bolton Wanderers FC. Il a signé pour les 3 prochaines saisons bien que le montant du transfert n’a pas été dévoilé. Une recrue qui viendra renforcer l’effectif des nouveaux promus de Championship comme l’a déclaré son nouveau coach Ian Evatt.

« C’est quelqu’un qui est sur notre radar depuis longtemps et quelqu’un que j’admire depuis cette saison ensemble en Ligue 2 », a déclaré le manager des Wanderers, Ian Evatt. « Il s’agit d’un accord important pour nous et je suis reconnaissant au conseil d’administration de nous avoir permis de le faire. À seulement 24 ans, nous pensons que quelqu’un est capable d’aller encore plus haut et de progresser dans ce voyage avec nous », s’est réjoui le technicien de Bolton.

L’attaquant polyvalent a aidé Luton à atteindre les barrages du championnat en 2021/22. Après une apparition marquante en Coupe de la Ligue pour les Hatters au début de la saison dernière, il a ensuite passé le reste de la campagne 2022/23 en prêt à Fleetwood, où il a marqué neuf buts en 37 apparitions. Ses sept buts en Ligue 1 – dont une superbe frappe contre les Wanderers au Highbury Stadium – ont aidé Fleetwood à se classer en milieu de tableau alors que Mendes Gomes a terminé meilleur buteur du club.

Mendes Gomes s’est entraîné avec ses nouveaux coéquipiers pour la première fois lundi et pourrait être impliqué dans l’équipe lorsque les Wanderers affronteront Everton lors d’un match amical de présaison au Toughsheet Community Stadium mardi soir.

📝 Wanderers are delighted to confirm the signing of Luton Town forward Carlos Mendes Gomes on a three-year deal! Welcome Carlos 🤩#bwfc — Bolton Wanderers (@OfficialBWFC) July 24, 2023

🔥 A quick look at what our new man can do!#bwfc pic.twitter.com/ISq2VktxSN — Bolton Wanderers (@OfficialBWFC) July 24, 2023